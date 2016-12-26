На дні Чорного моря знайдено уламки російського Ту-154

Про це повідомили джерела в екстрених службах, передає ТАСС.

"Група водолазів МНС виявила уламки на дні Чорного моря за милю від берега на смузі 400 метрів на глибині 25 метрів", - сказало джерело.

За його словами, частину фрагментів вже піднято на поверхню.

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Як повідомляв УНІАН, літак російського Міноборони Ту-154 зник з радарів вранці в неділю незабаром після вильоту із Сочі. На борту, за останніми даними, перебувало 92 людини, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова. Артисти летіли до Сирії, де повинні були виступити з концертом на авіабазі "Хмеймім" і привітати військовослужбовців РФ з новорічними святами.

Лайнер впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. За попередніми даними, ніхто з тих, хто перебував на борту літака, не вижив.

Наразі виявлено тіла 12 загиблих. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.