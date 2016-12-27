У лікарні померла принцеса Лея із "Зоряних воєн"

Кері Фішер, виконавиця ролі принцеси Леї у сазі "Зоряні війни", померла. Про це оголосив прес-секретар Саймон Холлс, повідомляє People.

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"Із глибоким смутком повідомляю, що Біллі Лоурд (дочка Фішер) підтверджує, що її улюблена мати Керрі Фішер померла о 8:55 ранку", - йдеться в заяві.

Фішер летіла з Лондона до Лос-Анджелес 23 грудня, коли у неї стався серцевий напад. Актрису зняли з рейсу і відвезли в найближчу лікарню, де вона померла.