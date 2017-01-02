У Канаді заарештували п'яного пілота, який втратив свідомість перед вильотом
Поліція Канади заарештувала п'яного пілота пасажирського літака, який втратив свідомість в кабіні за кілька хвилин до вильоту з аеропорту міста Калгарі.
Члени екіпажу авіакомпанії-лоукостера Sunwing звернули увагу на дивну поведінку 37-річного пілота і повідомили про це в правоохоронні органи.
"Вони побачили, що він падає з крісла. Це був командир [повітряного судна]", - сказав представник поліції Калгарі.
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Поліція повідомляє, що кількість алкоголю в крові пілота в три рази перевищувала допустиму норму.
У результаті літак із невеликою затримкою вилетів до мексиканського міста Канкун з іншим пілотом. На борту лайнера знаходилися 99 пасажирів і шість членів екіпажу.
Представник авіакомпанії подякував екіпажу літака за правильні дії в "дуже неприємній ситуації" і приніс вибачення за поведінку пілота.
Ім'я льотчика не називається до початку судового процесу над ним.