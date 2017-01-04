П'ять країн стали непостійними членами Ради безпеки ООН

Болівія, Ефіопія, Італія, Казахстан і Швеція стали непостійними членами Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй на період 2017-2018 років.

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Про це повідомляє Центр новин ООН.

"З 1 січня цього року Болівія, Ефіопія, Італія, Казахстан і Швеція зайняли крісла непостійних членів Ради безпеки ООН. Термін їхніх повноважень - два роки. Цікаво, що Швеція відразу ж заступила на посаду голови Ради безпеки ООН", - йдеться в повідомленні.

До складу Ради безпеки ООН входять 15 держав-членів. Велика Британія, Китай, Росія, США і Франція - є постійними членами Радбезу. Ще десять непостійних членів обираються Генеральною асамблеєю на два роки. Кожен рік проводиться заміна п'яти з 10 непостійних членів.

Минулого року непостійними членами Ради безпеки ООН на 2016-2017 роки були обрані Єгипет, Сенегал, Україна, Уругвай і Японія. Нові члени - Болівія, Ефіопія, Італія, Казахстан і Швеція - замінять в Радбезі Анголу, Малайзію, Нову Зеландію, Венесуелу та Іспанію, строк повноважень яких закінчився 31 грудня 2016 року.