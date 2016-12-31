Рада безпеки ООН прийняла резолюцію про припинення вогню в Сирії

Як передає ВВС, сам документ був внесений представником Росії в Радбезі ООН Віталієм Чуркіним 30 грудня. Запропонований текст резолюції закликає якомога швидше організувати доставку гуманітарної допомоги по всій території Сирії.

Резолюція також закликає до політичного врегулювання конфлікту шляхом переговорів між урядом і повстанцями. Переговори, які пройдуть за посередництва Росії і Туреччини, повинні відбутися в січні в Астані.

Україна проголосувала "за" резолюцію Радбезу ООН по Сирії. Про постійне представництво України при ООН.

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"Українська делегація проголосувала за резолюцію з однієї причини - через акцент докумета на режим припинення вогню", - цитують виступ делегації щодо мотивів голосування.

Як повідомлялося, про підписання самої угоди про припинення вогню між Дамаском і озброєною опозицією стало відомо 29 грудня. Опівночі 30 грудня ця угода набула чинності.

Незважаючи на це з Сирії надходять повідомлення про триваючі перестрілки і авіаудари. Низка повстанських угруповань вже заявила, що відмовиться виконувати угоду, якщо військові дії не припиняться.

У п'ятницю відразу з кількох районів Сирії надходили повідомлення про зіткнення між урядовими силами і повстанцями. З провінції Хама надходили повідомлення про авіаудари.

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Лояльні Асаду війська заперечують ці повідомлення, звинувачуючи опозицію в прагненні переконати світову спільноту в тому, що урядові сили не дотримуються угоди про припинення вогню.

Угода про припинення вогню не зачіпає деякі угруповання, в тому числі "Ісламська держава" і "Джабхат Фатех аш-Шам".