Ісламісти опублікували відео з дітьми-смертниками, які атакують позиції іракських військових
20:41, 04 січня 2017Світ
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Атаки терористів не зустрічають опору з боку військових армії Іраку, які при наближенні автомобіля зі смертником просто розбігаються.
Ілюстрація REUTERS
У мережі з'явилося відео міських боїв у Мосулі, які веде іракська армія з терористами "Ісламської держави", зокрема використання замінованих автомобілів з водіями-смертниками підліткового віку.
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Варто зазначити, що атаки терористів не зустрічають організованого опору з боку військовослужбовців Іраку, які при наближенні автомобіля зі смертником просто намагаються розбігатися на всі боки.
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