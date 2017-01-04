Ісламісти опублікували відео з дітьми-смертниками, які атакують позиції іракських військових

У мережі з'явилося відео міських боїв у Мосулі, які веде іракська армія з терористами "Ісламської держави", зокрема використання замінованих автомобілів з водіями-смертниками підліткового віку.

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Варто зазначити, що атаки терористів не зустрічають організованого опору з боку військовослужбовців Іраку, які при наближенні автомобіля зі смертником просто намагаються розбігатися на всі боки.