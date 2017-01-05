Вище керівництво Росії причетне до кібератак – розвідка США

Вище керівництво Російської Федерації причетне до кібератак та крадіжок даних напередодні президентських виборів у США. Про це в Сенаті заявив директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер, називаючи спільну позицію американських спецслужб, передає DW.

"За нашою оцінкою, тільки високопоставлені російські чиновники могли санкціонувати недавні крадіжки і розкриття даних з прицілом на вибори", - заявив Клеппер.

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При цьому він зазначив, що втручання російських хакерів не вплинуло на результати виборів.

У той же час зазначається, що у звіті спецслужб США також наголошується на тому, що останніми роками Кремль почав вести "більш агресивну стратегію в кіберпросторі".

На думку авторів доповіді, Росія "становить головну і постійно зростаючу загрозу" уряду США.

Як повідомляв УНІАН, ЦРУ стверджує, що має докази втручання Москви у хід торішніх президентських виборів у США з метою допомогти перемогти республіканцеві Дональду Трампу.

"Раніше влада США заявляли, що кібератаками на задіяні в тій чи іншій мірі в передвиборній гонці сервера керували спецслужби Росії, але твердої впевненості в тому, що за всім цим стоїть Росія, яка працює на шкоду іміджу демократичному кандидатові Хілларі Клінтон, в їх заявах не було", - повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела у Вашингтоні.