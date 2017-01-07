Клінтон не виключає, що балотуватиметься в мери Нью-Йорка - ЗМІ

Про це вона сказала в розмові з високопоставленим представником Демократичної партії США, повідомило NY Daily News інформоване джерело.

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За його інформацією, багато нью-йоркських демократів зараз тиснуть на Клінтон, щоб вона "повернулася у гру" і поборолась за крісло мера з його чинним власником Біллом де Блазіо.

При цьому наголошується, що де Блазіо має тісні зв'язки з Клінтонами — на різних етапах своєї кар'єри він працював на них обох — але їх відносини погіршилися після президентської гонки 2016 року, коли він спочатку відмовився підтримати Хілларі.

Боротьбу за пост мера Нью-Йорка часто називають другим найбільш складним завданням в американській політиці.