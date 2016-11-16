Мер Нью-Йорка пообіцяв Трампу захищати мігрантів від депортації
23:36, 16 листопада 2016Світ
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Мер Нью-Йорка, демократ Білл де Блазіо під час зустрічі з Дональдом Трампом повідомив, що буде працювати над захистом іммігрантів, які не мають права на проживання в країні, від депортації.
Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо / REUTERS
Білл де Блазіо зустрівся з Дональдом Трампом у середу, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
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"Я повторив йому, що це місто і багато міст по всій країні зроблять все можливе, щоб захистити наших жителів і щоб переконатися, що сім'ї не будуть розлучені", - сказав Де Блазіо після зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку, де розташовується штаб-квартира мільярдера.
Ще під час передвиборної кампанії Трамп прославився своїми радикальними планами боротьби з нелегальною міграцією. Зокрема він обіцяв побудувати велику стіну вздовж усього кордону між США і Мексикою і змусити заплатити за неї мексиканську владу.
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