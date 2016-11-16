Мер Нью-Йорка пообіцяв Трампу захищати мігрантів від депортації

Білл де Блазіо зустрівся з Дональдом Трампом у середу, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

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"Я повторив йому, що це місто і багато міст по всій країні зроблять все можливе, щоб захистити наших жителів і щоб переконатися, що сім'ї не будуть розлучені", - сказав Де Блазіо після зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку, де розташовується штаб-квартира мільярдера.

Ще під час передвиборної кампанії Трамп прославився своїми радикальними планами боротьби з нелегальною міграцією. Зокрема він обіцяв побудувати велику стіну вздовж усього кордону між США і Мексикою і змусити заплатити за неї мексиканську владу.