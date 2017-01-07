"Путін – не наша команда": Обама прокоментував доповідь розвідки про вплив Росії на вибори в США

Президент Барак Обама після публікації доповіді розвідки заявив в інтерв'ю АВС, що росіяни втручалися в американські вибори.

Читайте такожПутін допомагав Трампу перемогти на виборах - урядова розвідка США

"Я думаю, що правда полягає в тому, що росіяни збиралися втручатися і вони втручалися", - заявив президент Обама.

Крім того, він висловив занепокоєння коментарями республіканців, які з'явились після публікації: схоже, що деякі республіканці більше довіряють Путіну, ніж своїм співгромадянам тільки тому, що ці співгромадяни є демократами.

"Так не може бути. Ми повинні пам'ятати, що ми - команда. Володимир Путін – не наша команда", - додав Обама.

Як повідомляв УНІАН, віце-президент США Джо Байден заявив, що у нього викликає занепокоєння небажання обраного президента Дональда Трампа прислухатися до думки розвідки і спецслужб і порадив Трампу "подорослішати".

Обраний президент США Дональд Трамп назвав "політичним полюванням на відьом" значну увагу, яку приділяють останнім часом кібератакам Росії на США, зокрема, хакерським нападам з метою втрутитися в американські вибори.

Нагадаємо, після брифінгу з представниками спецслужб Дональд Трамп оголосив про програму захисту від хакерських атак на США, яку він збирається реалізувати в перші 90 днів на посаді, але все ж поставив під сумнів вплив росіян на результати американських виборів.