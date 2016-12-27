Суд у Туреччині заборонив місцевим ЗМІ висвітлювати вбивство російського посла

Про це пише republic.ru з посиланням на CNN Turk.

Зокрема, заборона вводиться на публікацію будь-якої інформації до тих пір, поки не завершиться розслідування.

Читайте такожМВС Туреччини: вбивство посла Росії було спланованим

За даними телеканалу така міра необхідна для того, щоб не перешкоджати «здоровому» ходу слідства.

Як повідомляв УНІАН, Карлов був убитий 19 грудня в Центрі сучасного мистецтва в Анкарі. Йому в спину випустив 9 куль колишній співробітник турецької поліції Мевлют Алтинташ, який був звільнений з правоохоронних органів після спроби державного перевороту в липні 2016 року. Після вбивства він вигукував: "Аллаху Акбар! Ми вмираємо в Алеппо, ти помреш тут!" Алтинташ був убитий на місці співробітниками поліції.

20 грудня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу припустив, що за вбивством російського посла Андрія Карлова стоять послідовники опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган також висуває цю версію.