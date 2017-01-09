Обама закликав Трампа не плутати керування країною із веденням "сімейного бізнесу"

Про це повідомляє DW, посилаючись на агентство dpa.

Зокрема, Обама розповідав Трампу про різницю між урядуванням та веденням виборчої кампанії.

"Він (Трамп, - Ред.) має усвідомити - щойно обійнявши цю посаду та склавши присягу, ти стаєш на чолі найбільшої організації на Землі", - заявив американський президент.

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Він також сказав Трампу, що Білим домом не можна керувати як сімейним бізнесом і що мільярдер-республіканець повинен мати навколо себе сильну команду.

"Треба мати повагу до інституцій та процесу, щоб приймати добрі рішення, тому що ти по суті залежний від інших людей", - додав Обама.

Нагадаємо, що 7 січня новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв долати світові проблеми у співпраці з Росією. "Мати добрі відносини з Росією - хороша річ. Тільки "тупі" люди вважатимуть, що це погано, - написав Трамп у мережі Twitter.