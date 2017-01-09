Обама закликав Трампа не плутати керування країною із веденням "сімейного бізнесу"
Президент США Барак Обама 8 січня заявив у телеінтерв'ю, що він намагався переконати обраного президента країни Дональда Трампа, що керівництво державою відрізняється від будь-якої іншої роботи.
Про це повідомляє DW, посилаючись на агентство dpa.
Зокрема, Обама розповідав Трампу про різницю між урядуванням та веденням виборчої кампанії.
"Він (Трамп, - Ред.) має усвідомити - щойно обійнявши цю посаду та склавши присягу, ти стаєш на чолі найбільшої організації на Землі", - заявив американський президент.
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Він також сказав Трампу, що Білим домом не можна керувати як сімейним бізнесом і що мільярдер-республіканець повинен мати навколо себе сильну команду.
"Треба мати повагу до інституцій та процесу, щоб приймати добрі рішення, тому що ти по суті залежний від інших людей", - додав Обама.
Нагадаємо, що 7 січня новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв долати світові проблеми у співпраці з Росією. "Мати добрі відносини з Росією - хороша річ. Тільки "тупі" люди вважатимуть, що це погано, - написав Трамп у мережі Twitter.