Адміністрація Обами по суті створила ІДІЛ - Трамп

Про це заявив обраний президент США Дональд Трамп в ході своєї першої прес-конференції після виборів.

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"Ця адміністрація по суті створила ІДІЛ, пішовши не вчасно звідти (Близького Сходу - УНІАН). Внаслідок чого цей вакуум (ІДІЛ) створився там", - сказав Трамп, коментуючи подальші відносини з Путіним.

На його думку, поліпшення відносин США та РФ допоможе боротьбі з бойовиками ІДІЛ.