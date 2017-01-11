Адміністрація Обами по суті створила ІДІЛ - Трамп
18:53, 11 січня 2017Світ
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Адміністрація Обами по суті створила угрупування "Ісламська держава" на Близькому Сході.
Трамп / скріншот
Про це заявив обраний президент США Дональд Трамп в ході своєї першої прес-конференції після виборів.
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"Ця адміністрація по суті створила ІДІЛ, пішовши не вчасно звідти (Близького Сходу - УНІАН). Внаслідок чого цей вакуум (ІДІЛ) створився там", - сказав Трамп, коментуючи подальші відносини з Путіним.
На його думку, поліпшення відносин США та РФ допоможе боротьбі з бойовиками ІДІЛ.
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