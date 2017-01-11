Трамп заявив про передачу свого бізнесу старшим синам

Про це він сказав на першій прес-конференції для журналістів після обрання президентом США.

"Те, що я збираюсь здійснити, полягає у тому, що обоє моїх синів, які присутні тут зараз, Дон і Ерік, будуть керувати компанією, і вони керуватимуть нею дуже професійно", - наголосив Трамп.

При цьому він запевнив, що сини не обговорюватимуть з ним управління бізнесом.

"Я не збираюсь робити цього. Вони не будуть це зі мною обговорювати", - сказав Трамп.

Також обраний президент зауважив, що багато документів, які стосуються бізнесу і під якими він поставив свої підписи, адвокат належним чином передасть Дону та Еріку.

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Водночас Трамп наголосив, що міг би особисто одночасно керувати власним бізнесом та очолювати країну, але не робитиме цього.

Трамп є президентом будівельного конгломерату Trump Organization і засновником компанії Trump Entertainment Resorts, що спеціалізується на гральному і готельному бізнесі. У 1996-2015 роках був власником конкурсу краси "Міс США".

У рейтингу журналу Forbes у 2016 році статки Трампа оцінюються в 3,7 млрд доларів (113-те місце в рейтингу США).