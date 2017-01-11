Трамп заявив про передачу свого бізнесу старшим синам
Обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня 2017 року, заявив про передачу будівельного конгломерату Trump Organization своїм старшим синам Дону та Еріку.
Про це він сказав на першій прес-конференції для журналістів після обрання президентом США.
"Те, що я збираюсь здійснити, полягає у тому, що обоє моїх синів, які присутні тут зараз, Дон і Ерік, будуть керувати компанією, і вони керуватимуть нею дуже професійно", - наголосив Трамп.
При цьому він запевнив, що сини не обговорюватимуть з ним управління бізнесом.
"Я не збираюсь робити цього. Вони не будуть це зі мною обговорювати", - сказав Трамп.
Також обраний президент зауважив, що багато документів, які стосуються бізнесу і під якими він поставив свої підписи, адвокат належним чином передасть Дону та Еріку.
Читайте такожТрамп про відносини з Путіним: Нам потрібно дати шанс
Водночас Трамп наголосив, що міг би особисто одночасно керувати власним бізнесом та очолювати країну, але не робитиме цього.
Трамп є президентом будівельного конгломерату Trump Organization і засновником компанії Trump Entertainment Resorts, що спеціалізується на гральному і готельному бізнесі. У 1996-2015 роках був власником конкурсу краси "Міс США".
У рейтингу журналу Forbes у 2016 році статки Трампа оцінюються в 3,7 млрд доларів (113-те місце в рейтингу США).