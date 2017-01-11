Politico звинуватило Україну у втручанні в вибори США на користь Клінтон

Як пише Politico, таким чином Трамп був не єдиним кандидатом, чию компанію рекламували посадовці колишнього СРСР.

Як зазначає видання, офіційний Київ допомагав офісу Клінтон відшукати компромат на Трампа, що мав зашкодити його кампанії.

Читайте такожРосія у інформаційній війні проти Швеції поширювала вигадані новини – шведські експерти

Видання нагадує, що українські чиновники також поширювали документи щодо причетності Пола Манафорта - головного помічника Дональда Трампа - до корупції. НАБУ оприлюднило копії документів, згідно з якими Манафорт міг отримати більше 12 мільйонів доларів з "чорної каси" колишньої провладної Партії Регіонів.

"Українські зусилля вплинути на передвиборчі перегони у США позначились у намаганнях змусити до відставки Манафорта та у розповсюдженні чуток, що кампанія Трампа тісно пов'язана з ворогом України на сході – Росією. Однак вони були набагато менш узгоджені або централізовані, ніж хакерські атаки Росії і поширення листів Демократичної партії", - йдеться у статті.

Як зазначається, втручання Росії вибори відбувалось під особистим керівництвом президента Росії Володимира Путіна та за участі військової розвідки.

Так, на слуханнях в Сенаті минулого тижня директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер сказав, що США навряд чи стикалися з більш агресивним або прямим втручанням у процес виборів, ніж в цьому випадку.

Разом з тим, видання зазначає, що існує мало доказів щодо причетності України у втручання в виборчий процес. Окрім того, у статті вказують, що неприборкана корупція, економічна боротьба, які переслідують Україну - не кажучи вже про її поточної чвари з Росією – зробили неспроможним амбітне втручання у вибори іншої країни. Водночас адміністрація президента Петра Порошенка разом з посольством України в Вашингтоні наполягають на тому, що Україна залишилася нейтральною під час виборів у США.

З іншого боку, Україна традиційно має міцні відносини з адміністраціями в США, однак її офіційні особи стурбовані тим, що це може змінитися після приходу Трампа, чия команда виражала щодо адміністрації Порошенка настрої в діапазоні від амбівалентності до глибокого скептицизму, в той час як її відношення до режиму Путіна було надзвичайно дружнім, пише видання.

Раніше УНІАН повідомляв, що розвідка США розсекретила частину доповіді, в якій вказується на втручання особисто Путіна у виборах президента Сполучених Штатів.

У доповіді вказується, що Путін замовив "кампанію впливу", спрямовану на вибори президента США з метою підриву демократичного процесу і дискредитації суперниці Трампа.