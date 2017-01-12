Шефу Samsung загрожує ордер на арешт: його допитали через корупційний скандал навколо президента Південної Кореї

Правоохоронці допитали віце-президента корпорації Samsung Лі Дже Йона, який де-факто є керівником корпорації, у справі щодо причетності до корупційного скандалу в оточенні президента Південної Кореї Пак Кин Хе, пише DW.

Зазначається, що Лі Дже Йон прибув сьогодні, 12 січня, до будівлі спеціальної прокуратури. Допит проводився через підозру в причетності керівництва Samsung до корупційних схем в оточенні Пак Кин Хе.

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Окрім того, як зазначає видання, у прокуратурі розглядають можливість видачі ордера на арешт Лі Дже Йона, однак це можливо лише після завершення всіх слідчих дій.

Нагадаємо, вчора, 11 грудня слідчі вирішили допитати топ-менеджера компанії Чи Че Ена, який доводиться сином чолі холдингу.

У повідомленні слідчих уточнюється, що в четвер Чи Че Ена допитають у якості підозрюваного. Слідство вважає, що Samsung перераховував пожертви у некомерційні фонди, підконтрольні подрузі президента Чхве Сун Сіль.

Саме з розслідування діяльності цих фондів розпочався корупційний скандал, який призвів до оголошення імпічменту Пак Кин Хе. Повідомлялося, що її подруга змушувала великі компанії перераховувати в свої фонди великі суми.