На авіашоу в США розбився літак

Одномоторний літак Beech Bonanza розбився в штаті Алабама в суботу під час авіашоу. Як повідомляє Associated Press, загинули двоє чоловіків і 11-річний хлопчик – пілот і пасажири.

На літаку влаштовувалися екскурсії для відвідувачів шоу. При черговому зльоті він, уже відірвавшись від землі, звалився в кінці злітної смуги і врізався в огорожу аеродрому.

Через катастрофу шоу було відкладене на півгодини. Управління цивільної авіації США розпочало розслідування події.