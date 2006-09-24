На авіашоу в США розбився літак
11:44, 24 вересня 2006Світ
725
Серед загиблих - 11-річний хлопчик
Одномоторний літак Beech Bonanza розбився в штаті Алабама в суботу під час авіашоу. Як повідомляє Associated Press, загинули двоє чоловіків і 11-річний хлопчик – пілот і пасажири.
На літаку влаштовувалися екскурсії для відвідувачів шоу. При черговому зльоті він, уже відірвавшись від землі, звалився в кінці злітної смуги і врізався в огорожу аеродрому.
Через катастрофу шоу було відкладене на півгодини. Управління цивільної авіації США розпочало розслідування події.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter