Де можна виграти 100-літрову бочку кахетинського вина

Міжнародний чемпіонат із повітроплавання за участю пілотів із семи країн пройде 4-8 жовтня в грузинському місті Мцхета, передає Подробности.ua .

Як повідомив президент національної федерації повітроплавання Грузії Реваз УТУРГАУЛІ, в чемпіонаті візьмуть участь команди з Великої Британії, Японії, Чехії, Росії, Об`єднаних Арабських Еміратів, України і Грузії.

За його словами, розігруватимуться три призові місця, а також спеціальний приз - 100-літрова бочка кахетинського вина і "Національний кубок Чорного моря". Також як спеціальний приз за виконання складного завдання на повітряній кулі буде розігране "Золоте руно".

В рамках церемонії відкриття змагань планується парад повітряних куль.