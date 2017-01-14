Солдати відновили заколот проти уряду в Кот-Д'івуарі - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на очевидців, передає РБК.

Солдат-учасник заколоту розповів агентству, що доступ до міста буде закритий до тих пір, поки представники бунтівників не прийдуть до угоди з урядом.

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«В'їзд у місто заблокований. Нещодавно деякі намагалися виїхати в Абіджан і змушені були повернутися [в Буаке]», — розповів агентству житель міста, який побажав опинитися невідомим.

Крім того, за даними агентства, солдати заблокували в'їзд у місто Корого, яке розташоване на півночі країни. Цю інформацію агентству підтвердили учасник заколоту і житель міста.

«Ми повернулися до таких дій, тому що ми не чекаємо нічого хорошого від переговорів», — розповів агентству один із солдатів, який побажав залишитися невідомим. «Ми хочемо наші гроші. Ось чому ми тут», — додав він.

Минулого тижня, 6 січня, солдати захопили друге за чисельністю місто в країні — Буаке, вимагаючи від влади підвищення зарплат, скорочення термінів необхідних для отримання високих звань, а також підвищення умов життя. На наступний день Reuters повідомляло про стрілянину в найбільшому місті країни — Абіджані.