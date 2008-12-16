ООН дозволила переслідувати піратів на суходолі

Рада Безпеки ООН у вівторок на відкритому засіданні одностайно ухвалила резолюцію, яка санкціонує застосування сили проти піратів та їх помічників не тільки на морі, а й на території Сомалі, а також в повітряному просторі цієї країни.

У засіданні РБ, на якому була ухвалена резолюція, брали участь голови зовнішньополітичних відомств Росії, США і Великої Британії.

РІА "Новости"