ООН дозволила переслідувати піратів на суходолі
22:31, 16 грудня 2008Світ
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... а заразом - і в повітрі
Рада Безпеки ООН у вівторок на відкритому засіданні одностайно ухвалила резолюцію, яка санкціонує застосування сили проти піратів та їх помічників не тільки на морі, а й на території Сомалі, а також в повітряному просторі цієї країни.
У засіданні РБ, на якому була ухвалена резолюція, брали участь голови зовнішньополітичних відомств Росії, США і Великої Британії.
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