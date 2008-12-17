Голова сомалійських ісламістів обіцяє покінчити з піратами

Голова Союзу ісламських трибуналів шейх Хассан Дахир Авейс (Hassan Dahir Aweys) заявив, що в разі повернення до влади в Сомалі цієї військово-політичної організації ісламістів, вона покінчить з піратами.

"Єдиний шлях покінчити з піратами - це дати нам знову забезпечити суверенітет Сомалі. Дайте нам це зробити, і море буде спокійним, мирним", - сказав він в інтерв`ю бельгійській газеті "Суар".

За словами шейха Авейса, якщо сомалійські пірати, яких він назвав злочинцями, відмовляться виконати вимоги Союзу ісламських трибуналів, "ми нанесемо по них удар і поставимо на коліна".

"Коли ми були при владі, ми знищили піратів, ми їх розсіяли", - наголосив він.

Союз ісламських трибуналів перебував при владі в Сомалі до грудня 2006 року. З кінця 2006 року і до кінця січня 2007 року в Сомалі точилися запеклі бої урядових військ з ісламістами, які контролювали велику частину країни, зокрема і столицю держави, місто Могадішо.

За останні роки в країні загинули тисячі людей. Нині ісламісти продовжують партизанську боротьбу і викрадання іноземців. У боях між урядовими військами та їх союзниками з Ефіопії з бойовиками "Союзу ісламських трибуналів" у Сомалі загинули тисячі мирних жителів.

Днями стало відомо, що контингент миротворців Африканського Союзу в Сомалі має намір завершити свою місію і залишити країну незабаром. Очікується, що Ефіопія також виведе свої війська з Сомалі до кінця 2008 року.

РІА “Новости”