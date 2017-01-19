Сенегал оголосив про військове вторгнення в Гамбію, війська вже перейшли кордон

Про це повідомляє Русская служба BBC.

Такий крок зроблено на тлі одностайного рішення Ради Безпеки ООН підтримати інтервенцію Сенегалу в Гамбії. У резолюції засуджується небажання чинного глави держави Джамме покинути свій пост.

Читайте такожСенегал і Нігерія приготувалися до вторгнення в Гамбію

За документ проголосували всі 15 країн - членів РБ, повідомляє Reuters.

Разом з Сенегалом свої війська в Гамбії відправить і Нігерія. Раніше стало відомо, що вона вже виділила на операцію кілька своїх літаків і як мінімум один військовий корабель.

Яхья Джамме, що правив Гамбією з 1994 року, в грудні відмовився визнати поразку на президентських виборах. Це рішення не сподобалося Економічного співтовариства західноафриканських держав, визнав переможцем виборів Адаму Берроу. У результаті в четвер Берроу вже приніс в Сенегалі присягу незважаючи на те, що Джамме так і не покинув пост у визначений термін.

Сенегальская армія ще в середу поставила Джамме ультиматум, пригрозивши йому вторгненням в країну в разі, якщо в ніч на 19 січня він не залишить посаду. Джамме проігнорував цей ультиматум і продовжує наполягати на своїй легітимності.

Тим не менш негайного вторгнення з боку Сенегалу не було, бо не було рішення Ради Безпеки ООН. Тепер же сенегальска армія почала діяти.

Джамме, очолює Гамбію з 1994 року, в грудні несподівано програв чергові вибори президента. Його кандидатуру підтримали близько 36,7% виборців, в той час як за його конкурента Берроу проголосували 45,5% електорату.

Спочатку Джамме визнав свою поразку на виборах, але пізніше все ж оскаржив результати грудневого голосування. Позов Джамме, в якому він заявляє про численні порушення в ході голосування, суд розгляне навесні.

У зв'язку з цим термін повноважень Джамме був продовжений на три місяці. Берроу і "ЕКОВАС" відмовилися визнати законність такого кроку, після чого Сенегал і Нігерія почали стягувати до кордону Гамбії війська, а з самої країни почали евакуювати туристів.

Регулярні збройні сили Сенегалу налічують близько 20 тисяч осіб, а військовий бюджет країни становить приблизно 300 млн доларів в рік. Чисельність збройних сил Гамбії оцінюється в 2,5 тисячі осіб.