Путін представив Віткоффу умови, на яких Кремль погодиться припинити військові дії в Україні.

США пропонують Росії повний контроль над Донбасом в обмін на заморожування лінії фронту в Запорізькій і Херсонській областях. Як пише Politico з посиланням на свої джерела, у Кремлі підтримали цю пропозицію, висунуту адміністрацією Трампа.

"Згідно з пропозицією адміністрації Трампа, Росія погодиться на заморожування війни вздовж лінії зіткнення в Херсонській і Запорізькій областях, де Москва контролює менше території, ніж у Донецькій і Луганській областях, повідомило Politico джерело, знайоме із ситуацією. Натомість Росії буде дозволено зберегти Донбас", - пише видання.

Представник Білого дому повідомив, що Стів Віткофф після повернення до США після зустрічі з Путіним повідомив Трампу, що російський президент представив умови, на яких Кремль погодиться припинити військові дії в Україні.

Чиновник відмовився розкрити умови Росії, але Трамп заявив, що обмін територіями між Росією та Україною обговорюється, зазначає видання.

Трамп планує зустрітися з Путіним на Алясці 15 серпня. Високопоставлений європейський чиновник пояснив готовність Путіна зустрітися з Трампом спільним тиском з боку Вашингтона і його союзників.

"Це не означає, що досягнуто домовленості про угоду або перемир'я", - заявив представник Білого дому. "Президент обговорює це з усіма зацікавленими сторонами".

Припинення вогню в Україні

Президент України Володимир Зеленський рішуче відкинув пропозицію президента США Дональда Трампа про "територіальний обмін". Водночас, як писав NYT, це ризикує викликати невдоволення у Трампа, який зробив укладення мирного договору між Україною і Росією однією з ключових цілей своєї зовнішньої політики.

Раніше BILD писав, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф неправильно зрозумів заяви Путіна про умови припинення вогню в Україні і сприйняв їх як поступку.

Зокрема, необхідний Росією "мирний відхід" українців із Херсона і Запоріжжя він зрозумів як пропозицію "мирного відходу" росіян із цих самих регіонів.

