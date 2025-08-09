Президент США зробив мирну угоду між Україною і Росією однією зі своїх головних зовнішньополітичних цілей.

Президент України Володимир Зеленський рішуче відкинув пропозицію президента США Дональда Трампа про те, що мирна угода між Україною і Росією могла б включати "обмін деякими територіями".

Але пряма відмова Зеленського ризикує викликати невдоволення у Трампа, який зробив укладення мирної угоди між Україною і Росією однією з ключових цілей своєї зовнішньої політики, навіть якщо це означатиме прийняття умов, несприятливих для Києва, пише The New York Times.

Питання територій у контексті мирного врегулювання війни в Україні

Раніше Трамп критикував Україну за те, що вона, за його словами, чіпляється за надмірно жорсткі вимоги до припинення вогню і "не готова до миру". Нині ж американський лідер заявив, що "дещо з територій потрібно буде поміняти місцями і повернути".

"Буде обмін територіями на благо обох сторін", - наголосив він.

Позиція Зеленського, своєю чергою, відображає широко поширену в Україні думку про неприпустимість здачі територій заради закінчення війни, пише ЗМІ. Згідно з нещодавнім опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, трохи більше половини українців вважають, що "за жодних обставин" країна не повинна поступатися землею, "навіть якщо це затягне війну і створить загрозу збереженню незалежності".

Однак підтримка територіальних поступок зросла після невдалого контрнаступу України 2023 року, який показав неможливість повернути значні території. Нині близько 38% населення вважають допустимим такий крок - порівняно лише з 10% два роки тому.

Проте пропозиція Трампа, яка не уточнює, які саме території могли б бути обміняні, зачепила багатьох українців за живе.

Раніше УНІАН повідомляв, що Путін нібито готовий піти на повне припинення вогню, але тільки в тому разі, якщо Україна повністю віддасть Луганську і Донецьку області Росії. Європейські чиновники, у свою чергу, висловили серйозні побоювання щодо цієї пропозиції.

Крім того, у своїй публікації в Telegram Володимир Зеленський заявив, що цього "обміну територіями" ніколи не станеться, оскільки це суперечило б Конституції України.

