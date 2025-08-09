Цього разу затримок, подібних до тих, що супроводжували реліз One UI 7, не очікується.

Прошивка One UI 8 на базі Android 16 дебютувала на початку цього місяця разом із новітніми "розкладачками" Galaxy Z. Компанія вже відкрила доступ до бета-версії прошивки для Galaxy S25, а стабільний реліз для старіших моделей очікується найближчим часом.

За даними GizmoChina, наступного тижня користувачі моделей Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6 та Galaxy Z Fold 6 зможуть встановити бета-версію One UI 8, а у вересні програма розшириться на Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5 і парочку моделей серії Galaxy A.

Samsung запустить стабільне розгортання, починаючи з серії Galaxy S25, наприкінці вересня. Насамперед оновлення отримають флагманські серії S і Z, за ним наступить черга Galaxy A-сеії середнього класу. Усі сумісні пристрої повинні отримати One UI 8 до кінця року.

Такий швидкий перехід став можливий завдяки впровадженню Google методології розробки під назвою "Trunk Stable", яка прискорила розробку Android 16 й дала змогу Samsung скоротити терміни адаптації One UI 8 після повільного розгортання One UI 7.

Samsung One UI 8: хто отримає велике оновлення Android

Серія Galaxy S22

Серія Galaxy S23

Серія Galaxy S24

Серія Galaxy S25 (і Edge)

Galaxy Z Fold 4 і Z Flip 4

Galaxy Z Fold 5 і Z Flip 5

Galaxy Z Fold 6 і Z Flip 6

Galaxy S21 FE

Galaxy S23 FE

Galaxy S24 FE

Galaxy A33, A53 і A73

Galaxy A14, A24, A34 і A54

Galaxy A15, A25, A35 і A55

Galaxy A06, A16

Galaxy A26, A36 і A56

Galaxy Tab S8, Tab S8+ і Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S9, Tab S9+ і Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S10+ і Tab S10 Ultra

Абсолютно точно оновлення з One UI 8 не прийде на пристрої Samsung, які у 2025 році вичерпали квоту "апдейтів" ОС. Серед них – Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 та інші популярні моделі.

10 червня компанія Google випустила стабільну версію Android 16 з наймасштабнішим редизайном за останні кілька років. Відразу після виходу оновлення стало доступним власникам Pixel, починаючи з Pixel 6.

