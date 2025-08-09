Наявність бронювання або відстрочки не передбачає направлення на проходження ВЛК, але існують винятки.

Передбачено лише три винятки, коли заброньовані військовозобов’язані громадяни можуть бути направлені на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони у Telegram. "Військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на проходження медичного огляду військово лікарською комісією", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, це визначено порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який регулюється постановою Кабінету Міністрів від 16 травня 2024 року № 560.

Водночас, є випадки з винятками, коли військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням:

приймаються на військову службу за контрактом;

були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд (за винятком осіб з інвалідністю, визнаних у встановленому порядку);

самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.

Проходження ВЛК

З 1 квітня 2025 року в Україні запрацював електронний кабінет ВЛК. Висновки про непридатність або навпаки оформляють тільки в цифровому форматі. Це дає можливість громадянам не ходити до ТЦК. Інформація одразу надсилатиметься в електронному вигляді до реєстру "Оберіг".

