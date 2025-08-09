Нові обмеження стосуються осіб та компаній, пов'язаних з "Росатомом".

Президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти Росії. Про це свідчать укази глави держави №594/2025 і №595/2025. Обмеження стосуються 35 фізичних та юридичних осіб, які пов'язані з енергетичними компаніями РФ. Зокрема, з держкорпорацією "Росатом".

За словами радника-уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, під українські санкції, зокрема потрапили:

Микита Константінов – громадянин України та рф. Заступник генерального директора – директор з бізнес-розвитку АТ "Концерн Росенергоатом", якому належить ДК "Росатом".

Uranium One Holding N.V. (Нідерланди) — частина глобального уранового портфеля "Росатому";

Rosatom Finance Ltd (Кіпр) — фінансова структура для залучення та обслуговування іноземних інвестицій;

АТ "Кіров-Енергомаш" (РФ) — виробник обладнання, що використовується як у ВПК, так і в ядерних програмах РФ.

Він пояснив, що нові фігуранти українського санкційного списку причетні до спроб інтеграції Запорізької АЕС до енергосистеми РФ; участі у захопленні Чорнобильської АЕС; виробництва та обслуговування ядерного обладнання подвійного призначення та експорту збагаченого урану через дочірні компанії у Швейцарії, Кіпрі, Нідерландах та Фінляндії.

Відео дня

Владислав Власюк переконаний у необхідності посилення санкційного тиску на "Росатом". "Ми вважаємо, що розширення санкцій проти "Росатому" та пов’язаних із ним структур, зокрема в європейських юрисдикціях, є нагальним завданням і має бути предметом координації з партнерами. Україна готова до повної синхронізації таких рішень та то подальшого санкційного тиску на російську енергію", - зазначив він.

Також під нові українські санкції потрапили компанії, які обслуговують тіньовий флот РФ, а також трейдери, які беруть участь в експорті російської нафти в обхід цінової стелі, дочірні компанії "Газпромнафти" в Росії, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані та ЄС (Люксембург); фінансові та логістичні посередники, що допомагають обходити санкції та проводити транскордонні платежі.

За словами Владислава Власюка, до "чорного списку", зокрема додано компанію NIS AD Novi Sad (Сербія) – це дочірня компанія "Газпромнафти", що контролює видобуток, переробку та продаж нафтопродуктів на Балканах.

Також під обмеження потрапили AVISION SHIPPING (Індія) — оператор СПГ-танкера NEW ENERGY, який транспортував продукцію з проєкту ARCTIC LNG 2.

Український санкційний удар також отримали і виробники обладнання та комплектуючих для ВПК РФ у Росії, Китаї, Туреччині, ОАЕ, Малайзії.

Йдеться про:

Farton Mitex SDN BHD (Малайзія). Як пояснив Владислав Власюк, компанія експортувала підшипники подвійного призначення до РФ на понад $11 млн протягом 2023–2024 років;

PROFFPCB FZCO (ОАЕ). Компанія постачає багатошарові друковані плати російським оборонним підприємствам.

Український санкційний список також поповнила ТОВ "Керуюча компанія "Евокорп" (РФ). Як пояснив Владислав Власюк, це один з ключових російських трастів, який керує активами підсанкційних осіб через складні фондові структури.

Санкції України проти Росії - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна ввела санкції проти капітанів російського тіньового флоту. Обмеження стосуються, зокрема, 94 фізичних осіб, а також 5 російських компаній. "Тиск на Росію дійсно може спрацювати саме так, щоб вони відчули наслідки затягування війни", - додав президент України.

Крім того, 27 липня також були введені нові санкції. У переліку - 45 фізичних осіб та 50 юридичних. Йдеться про санкції безстроково та терміном 10 років. У цьому переліку, зокрема Акціонерне товариство "Московський завод з обробки спеціальних сплавів", Акціонерне товариство "Особлива економічна зона "Титанова долина" та Акціонерне товариство "Уральський завод хімічного машинобудування".

Вас також можуть зацікавити новини: