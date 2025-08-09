Зміни з'явилися вже через кілька днів після претензії Sony.

Навколо виживача Light of Motiram від Tencent розгорівся конфлікт із Sony. Компанія звинуватила китайського гіганта в тому, що гра є "відвертою копією" серії Horizon.

За словами Sony, у проєкті використані надто схожі образи, включно з рудоволосою головною героїнею, механічними тваринами, що нагадують істот із Horizon Zero Dawn і Horizon Forbidden West. У позові Sony зажадала заборонити подальше використання або копіювання контенту, а також виплатити компенсацію.

Через кілька днів після цього розробники Light of Motiram різко змінили оформлення сторінки гри в Steam. В оновленому описі зникли згадки "гігантських машин" і "механічних тварин", їх замінили на більш нейтральні формулювання про виживання і битви з босами.

Відео дня

Скріншоти з роботизованою фауною і пейзажами в дусі Horizon прибрали, замість них з'явилися зображення, які вже не викликають прямих асоціацій із серією Guerrilla Games.

Ключовий арт теж змінили - замість рудоволосої дівчини тепер зображені дві вигадані істоти - тварина, схожа на пінгвіна, і собака-компаньйон.

Судовий розгляд при цьому триває, а реліз Light of Motiram, згідно зі сторінкою в Steam, намічений на четвертий квартал 2027 року.

Раніше ми розповідали, що Ubisoft розглядає продаж Assassin's Creed китайській компанії Tencent. Ubisoft створить окремий підрозділ із головними франшизами студії спеціально для продажу.

Вас також можуть зацікавити новини: