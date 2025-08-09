Навколо виживача Light of Motiram від Tencent розгорівся конфлікт із Sony. Компанія звинуватила китайського гіганта в тому, що гра є "відвертою копією" серії Horizon.
За словами Sony, у проєкті використані надто схожі образи, включно з рудоволосою головною героїнею, механічними тваринами, що нагадують істот із Horizon Zero Dawn і Horizon Forbidden West. У позові Sony зажадала заборонити подальше використання або копіювання контенту, а також виплатити компенсацію.
Через кілька днів після цього розробники Light of Motiram різко змінили оформлення сторінки гри в Steam. В оновленому описі зникли згадки "гігантських машин" і "механічних тварин", їх замінили на більш нейтральні формулювання про виживання і битви з босами.
Скріншоти з роботизованою фауною і пейзажами в дусі Horizon прибрали, замість них з'явилися зображення, які вже не викликають прямих асоціацій із серією Guerrilla Games.
Ключовий арт теж змінили - замість рудоволосої дівчини тепер зображені дві вигадані істоти - тварина, схожа на пінгвіна, і собака-компаньйон.
Судовий розгляд при цьому триває, а реліз Light of Motiram, згідно зі сторінкою в Steam, намічений на четвертий квартал 2027 року.
Раніше ми розповідали, що Ubisoft розглядає продаж Assassin's Creed китайській компанії Tencent. Ubisoft створить окремий підрозділ із головними франшизами студії спеціально для продажу.