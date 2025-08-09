Щоправда, тільки для користувачів підписки ChatGPT Plus.

OpenAI повернула модель GPT-4o всього через добу після запуску GPT-5. Щоправда, тільки для користувачів підписки ChatGPT Plus, передає The Verge. На рішення компанії вплинула хвиля негативу в соцмережах і форумах.

GPT-4o почала зникати з ChatGPT у міру розгортання доступу до GPT-5, оскільки, за заявою OpenAI, нова модель краща за неї в усьому. Компанія планувала перетворити GPT-5 на модель за замовчуванням, скасувавши всі попередні моделі, але користувачам це не сподобалося.

Користувачі прохолодно прийняли GPT-5, бо в неї менш об'ємні та живі відповіді, ніж у попередніх відповідей, а сам чат-бот ніби позбувся індивідуальності. Можливість повернутися до GPT-4o та інших старих моделей була тільки у підписників ChatGPT Pro за $200.

За словами генерального директора компанії Сема Альтмана, модель підтримуватимуть доти, доки буде інтерес у підписників ChatGPT Plus і ChatGPT Pro. Повертати GPT-4o в безкоштовну версію ChatGPT не планується.

Крім того, Сем Альтман розповів, що GPT-5 здавалася дурнішою за минулі моделі, тому що зламався автоперемикач. Його полагодили, має бути краще.

Раніше в мережі звернули увагу, що чати ChatGPT, якими ви ділилися за посиланням, почали з'являтися в пошуковій видачі Google. Фішка в тому, що якщо ви просто скопіювали (створили) посилання на чат, то він уже вважається публічним і відлітає в пошуковики.

Тим часом Альтман попереджає, що ваші листування з ChatGPT можуть бути використані в суді. Чинне законодавство не надає ШІ-чатботам особливого статусу конфіденційності.

