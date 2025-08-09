Вимоги Росії про "мирний відхід" українців із Херсонщини і Запоріжжя Віткофф зрозумів як пропозицію "мирного відходу" росіян із цих регіонів.

Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф неправильно зрозумів заяви Володимира Путіна про умови припинення вогню і сприйняв їх як поступку. Однак, за даними джерел BILD, Путін, як і раніше, хоче повністю контролювати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Як пише видання, Путін запропонував не всеосяжне, а лише часткове припинення вогню - відмову від атак на об'єкти енергетики та великі міста в тилу. США ж, навпаки, запропонували заморозити конфлікт на поточній лінії фронту в обмін на широке зняття санкцій і нові економічні угоди з Росією. За інформацією BILD, Кремль на цю пропозицію йти не захотів.

При цьому, стверджують джерела видання, Віткофф абсолютно хибно зрозумів заяви Путіна щодо Херсонської та Запорізької областей. Так, необхідний Росією "мирний відхід" українців із Херсона і Запоріжжя він зрозумів як пропозицію "мирного відходу" росіян із цих самих регіонів.

"Віткофф не знає, про що говорить", - заявив український урядовий чиновник у бесіді з BILD.

Як стверджує видання, таку оцінку поділяють і представники німецького уряду.

Також, як пише BILD, 7 липня відбулася телефонна конференція між США - спецпосланцем Віткоффом, держсекретарем Марко Рубіо і віце-президентом Джей Ді Венсом - і європейськими партнерами. При цьому під час розмови у європейців склалося враження, що американці ще самі не дійшли до єдиного розуміння того, що відбувається.

"Це було пов'язано насамперед із Віткоффом, чиї заяви про його розмову з Путіним у Кремлі були сприйняті як плутані. Європейцям він здався перевантаженим і малокомпетентним, коли говорив про територіальні питання".

Крім того, зазначає видання, мабуть, між Віткоффом і Рубіо є розбіжності з приводу ролі Європи. Тоді як держсекретар США наголошував, що європейці мають бути залучені в переговорний процес, Венс і Віткофф хотіли лише інформувати Європу про результати подальших кроків Трампа.

План Путіна щодо України

Раніше WSJ писало, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф повідомив європейським чиновникам, що російська пропозиція щодо припинення вогню включає два етапи.

Спочатку Україна виведе свої війська з Донецька, а лінії фронту будуть заморожені. У рамках другого етапу Путін і Трамп домовляться про остаточний мирний план, який згодом буде обговорено з президентом України Володимиром Зеленським.

При цьому зазначалося, що європейські посадовці намагалися отримати роз'яснення, що буде з південними регіонами Запоріжжя та Херсонщини, де російські війська також контролюють частину території, однак отримали суперечливу інформацію.

Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на цей план, заявивши, що відповідь на "територіальне питання" є в Конституції.

"Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть", - наголосив він.

