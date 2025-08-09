Одне з містечок, мабуть, є одним із найбільш недооцінених місць в Італії для поціновувачів вина.

Тим із туристів, які хочуть скуштувати італійську dolce vita без її дорожнечі, не потрібно їхати довше години від Риму.

Ось чотири невеликих італійських міста, які ще не розпещені натовпом, пише Traveloffpath. Вони знаходяться всього максимум за годину їзди на поїзді від вокзалу Рим-Терміні:

Чівіта-Кастеллана

Відстань від Риму становить лише 60 км. У місто можна приїхати поїздом з Риму-Терміні до Чівіта-Кастеллана-Мальяно. Поїздка займе до півтори години, а заплатити за дорогу доведеться від 5 до 13 євро.

Чівіта-Кастеллана - невелике містечко, розташоване на пагорбі з видом на сільську місцевість Лаціо. Воно немов зійшло з обкладинки дитячої книжки: непідвладне часу старе місто, вимощене бруківкою, оточене старовинними стінами.

Форте Сангалло, замок, що височіє над містом - одна з найбільш вражаючих фортець епохи Відродження в Європі. А розташований неподалік собор Санта-Марія-Маджоре, побудований у романському стилі, вирізняється красивою композитною підлогою і стародавньою криптою.

Ви можете прогулятися по всьому місту, відвідавши кожен провулок і сімейну тратторію, і будьте впевнені, що не зустрінете жодної туристичної групи, ні довгих черг.

Крім замку і собору, обов'язково відвідайте Понте Клементино - кам'яний міст через глибокий яр. А якщо у вас є час, візьміть напрокат велосипед і досліджуйте Віа Амеріна - римську дорогу, побудовану 2000 років тому, яка збереглася практично в первозданному вигляді.

Дзагароло

Відстань від Риму становить усього 30 км, дістатися сюди можна поїздом від вокзалу Рим-Терміні до станції Дзагароло. Дорога займе всього півгодини і коштуватиме 2,60-3 євро.

Це ще одне незвичайне поселення на пагорбі, відоме недоторканим історичним центром, що не зазнав істотних змін з часів Середньовіччя, і безліччю пам'яток епохи Відродження і бароко.

Прогулюючись його звивистими вуличками, що зберегли середньовічне планування, ви побачите чудові церкви, як-от К'єза-ді-Сан-П'єтро-Апостоло, що характеризується високою дзвіницею та кесонною стелею, пишно оздоблені палаци, зокрема, Палаццо Розпільйозі, і затишні винні бари.

Дзагароло, по суті, одне з найбільш недооцінених місць в Італії для поціновувачів вина. Річ у тім, що це містечко входить у виноробний регіон Кастеллі Романі, батьківщину білих вин Фраскаті і Чезане.

Якщо ви приїдете сюди у вересні, який вже зовсім близько, не пропустіть Сагра дель Ува, або фестиваль винограду: фотопаради, вино, що розливається по всьому місту, смачна їжа і жива музика. І, що найголовніше, тут дуже мало іноземців.

Кастель-Гандольфо

Відстань від Риму - 24 км. Доїхати сюди можна потягом від вокзалу Терміні до станції Кастель-Гандольфо. На дорогу піде близько 45 хвилин. Вартість проїзду: 3-5 євро.

Розташований на берегах озера Альбано в оточенні пишних гір, Кастель-Гандольфо - секрет Італії, що найбільше охороняється. На березі озера є невеликі галькові пляжі, ресторани і безліч пунктів прокату човнів і каяків, де можна насолодитися природою.

Саме місто, розташоване вище на схилі пагорба з видом на озеро, славиться традиційними вузькими італійськими вуличками, площами з кафе і приголомшливими віллами.

У Кастель-Гандольфо навіть є власний Папський палац. Палаццо Понтіфічіо - місце, де папи відпочивали влітку впродовж століть, і його розкішні зали та прикрашені фресками каплиці відкриті для відвідування.

Тіволі

Від цього міста до Риму всього 30 км. Дістатися можна сюди за годину поїздом від вокзалу Рим-Терміні до вокзалу Тіволі. Вартість проїзду: 3-5 євро.

Це ідеальне місце для одноденної поїздки, якщо ви приїхали в Рим на 3-4 дні. Це місто, що розкинулося на пагорбах Лазія, славиться великим зібранням давньоримських пам'яток, славиться чарівним Старим містом і "місцевою", обжитою атмосферою.

Головна визначна пам'ятка - вілла Адріана, монументальний археологічний комплекс, що являє собою колишню літню резиденцію римського імператора. Тут розташований знаменитий Морський театр - кругла арена, оточена ровом, а також монументальні лазні та храми.

У самому серці Тіволі розташована Вілла д'Есте - архітектурний комплекс епохи Відродження, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут розташований знаменитий сад з більш ніж сотнею взаємопов'язаних фонтанів і струмків, а також історичний центр з його химерними таунхаусами, кам'яними сходами і величними водоспадами.

Тіволі розташований на вершині пагорба, просто над каскадами. Цими водоспадами можна милуватися з різних точок міста, але найкращий оглядовий майданчик розташований у парку Вілла Грегоріана, поруч зі 100-метровим каскадом Каската Гранде.

Раніше УНІАН.Туризм писав, що недалеко від Риму є містечко, до якого можна потрапити тільки по мосту. Це маленьке містечко прозвали "вмираючим містом" через його крихку інфраструктуру.

