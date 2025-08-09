Названо умову для отримання оновлень Windows 10 після 14 жовтня

Продовження підтримки "десятки" ще на рік вимагатиме наявності облікового запису Microsoft.

Microsoft уточнила правила участі в програмі розширеної підтримки Windows 10 ESU. Базова підтримка системи закінчується 14 жовтня 2025 року. Для отримання оновлень після цієї дати потрібно відповідати певним умовам.

Економні користувачі зможуть отримати ще один рік безкоштовних оновлень після синхронізації налаштувань комп'ютера з "хмарою" через обліковий запис Microsoft. Заможніші юзери можуть придбати додатковий рік підтримки за $30 до жовтня 2026 року.

Спочатку вважалося, що покупці цієї ліцензії зможуть продовжувати роботу з Windows 10 без будь-яких обмежень. Однак тепер Microsoft повідомила, що навіть платна підтримка вимагатиме наявності облікового запису Microsoft. Таким чином локального облікового запису на комп'ютері буде недостатньо.

Але є і хороша новина – одна ліцензія в рамках програми Windows 10 ESU поширюватиметься відразу на десять пристроїв, прив'язаних до облікового запису користувача. Це означає, що юзерам із кількома ПК не потрібно буде платити за кожен пристрій.

Щоб зареєструвати пристрій у програмі, потрібно увійти в налаштування Windows 10 → "Центр оновлення Windows" або дочекатися сповіщення від системи. Важливо, що ESU не включає нові функції та виправлення помилок - тільки захист від уразливостей.

Напередодні Microsoft визнала Windows 11 24H2 своєю найнадійнішою ОС на сьогодні. Вона демонструє на 24% менше збоїв і критичних помилок порівняно з Windows 10 22H2, яка раніше вважалася однією з найстабільніших ОС від Microsoft.

А тим часом Windows 11 вже обігнала "десятку" і стала найпопулярнішою у світі десктопною ОС – через майже чотири роки з моменту релізу. Зараз операційка встановлена на понад 700 млн пристроїв: це 54% ринку, тоді як частка Windows 10 менша за 43%.

