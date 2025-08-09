Економісти з оточення Путіна не дають уповільненню економічного зростання перерости в кризу.

Росія значно збільшила державні витрати після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, що призвело до економічного буму. Проте у 2025 році зростання російської економіки очікується на рівні 1-2%, порівняно з 4,7% у 2024 році, пише The New York Times.

Економіка Росії стикається з проблемами

Зазначається, що доходи РФ від експорту нафти падають. Також перестала зростати більшість цивільних галузей, а високі відсоткові ставки стримують приватні інвестиції та призвели до того, що великі компанії починають звільняти працівників.

"Найбільші російські компанії не можуть витрачати гроші на свій розвиток, на будівництво нових електростанцій, заводів, трубопроводів, залізниць. Інвестиційні програми скорочуються", - заявив на прес-конференції 5 серпня російський депутат Дмитро Гусєв.

У виданні наголосили, що економісти з оточення російського диктатора Володимира Путіна поки що не дають уповільненню економічного зростання перерости в кризу. Російські споживачі та підприємства обережніше ставляться до витрат, що призвело до зниження інфляції, сповільнення спекулятивного кредитування і пом'якшення нестачі робочої сили.

"Економіка повертається до більш збалансованого зростання", - сказала в липні глава Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна.

Журналісти зазначили, що інфляція в Росії становить близько 9% на рік, а процентні ставки - 18%. Поки це не сильно позначається на житті багатьох росіян, оскільки в багатьох секторах заробітна плата зростала швидше, ніж ціни.

Як уряд РФ справляється з економічними проблемами

У виданні підкреслили, що війна проти України підняла рівень життя середнього росіянина до найвищого рівня за останнє десятиліття, незважаючи на величезні людські втрати. Проте уповільнення зростання економіки підриває ці досягнення, а також політичну стабільність.

Журналісти з'ясували, що найбільший ризик для російської економіки представляє зниження доходів від нафти, які у 2025 році впали на 18%, в основному через зниження світових цін на нафту. Це змусило російський уряд підвищити свої оцінки дефіциту бюджету на цей рік з 0,5% до 1,7% ВВП.

Аналітики вважають, що уряд РФ заповнить дефіцит бюджету за рахунок використання залишків суверенного фонду країни, продажу боргу місцевим банкам і скорочення соціальних витрат та інвестицій в інфраструктуру.

Експерт з російської економіки з берлінського дослідницького центру Carnegie Russia Eurasia Center Олександра Прокопенко розповіла журналістам, що падіння ціни на російську нафту на 10 доларів за барель призведе до збільшення дефіциту бюджету Росії на 0,8% від ВВП. Проте вона вважає, що це не буде катастрофою для Кремля, у якого залишиться достатньо коштів для продовження війни проти України.

Російська економіка тримається на плаву, незважаючи на санкції

Раніше автор видання The Telegraph Джеремі Ворнер розповів, що у Росії великі економічні проблеми, але Москва легко обходить санкції або знаходить альтернативних торговельних партнерів, щоб заповнити прогалини після відходу західних постачальників і клієнтів. За його словами, експансіоністські амбіції російського диктатора Володимира Путіна не вдалося зупинити.

Ворнер підкреслив, що санкції не спрацювали так, як передбачалося. Російська економіка виявилася набагато стійкішою, ніж очікувалося.

