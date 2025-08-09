Щоб візит відбувся, Міністерству фінансів США, очевидно, доведеться зняти санкції з російського лідера.

Очікувалося, що зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна пройде на нейтральній території, можливо, в Саудівській Аравії або ОАЕ. Однак російський лідер погодився вирушити на територію Трампа, в Аляску. І, як пише кореспондент Sky News Айвор Беннетт, ця зустріч стане для російського лідера "величезною перемогою", навіть якщо Трамп вважає, що це демонструє його силу.

США не є членом Міжнародного кримінального суду, тому арешт Путіну не загрожує. Але щоб візит відбувся, Міністерству фінансів США, судячи з усього, доведеться зняти санкції з кремлівського лідера, як це було зроблено, коли його інвестиційний представник Кирило Дмитрієв прилетів до Вашингтона у квітні. І це вказує на одну з причин, через яку Путін погодився на саміт на Алясці, наголошується в статті.

"Замість того, щоб вводити санкції проти Росії, як Трамп погрожував останніми днями, США знімуть їх. Навіть якщо це тимчасово, це буде вкрай символічно і стане величезною перемогою для Москви. Американський лідер може думати, що в нього все під контролем - миротворчий президент, який наказує войовничому агресору вирушити на його територію, - але візуальна складова більш ніж влаштовує і Путіна. Це стане рішучим припиненням його міжнародної ізоляції", - пише Беннетт.

Крім того, за результатами зустрічі Путін отримає бажане - можливість поділити сусідні території без участі Києва.

"І це ще одна причина, з якої Путін погодився б на саміт, незалежно від місця його проведення. Тому що це реальна можливість досягнення його цілей".

Для Росії йдеться не тільки про території. Вона також хоче постійного нейтралітету України та обмеження її збройних сил - частина геополітичної стратегії щодо запобігання розширенню НАТО. Останніми місяцями, незважаючи на зростаючий тиск США, Москва не демонструвала наміру припиняти війну доти, доки ці вимоги не будуть виконані. І, можливо, Володимир Путін вважає, що саміт із Дональдом Трампом - найкращий шанс для їх досягнення, пише аналітик.

Зустріч Трампа і Путіна

Раніше Трамп заявив, що зустрінеться з російським лідером Володимиром Путіним наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року, у штаті Аляска. Це згодом підтвердив і помічник Путіна Юрій Ушаков.

The Wall Street Journal пише, що пропозиція Путіна Трампу передбачає "значні територіальні поступки" з боку України. Зокрема, Росія вимагає передати їй усю територію Донецької та Луганської областей.

