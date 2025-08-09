Командування ставить 132 ОМСБр завдання в найближчій перспективі вийти на східні околиці Добропілля.

Російська 132 окрема мотострілецька бригада повністю укомплектована жителями тимчасово окупованої частини Донецької області та нелегальними мігрантами. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Зазначається, що 132 ОМСБр уже давно переважно укомплектована жителями окупованих населених пунктів Донецької області. Тепер їх почали масово поповнювати нелегальними мігрантами, переважно з країн Середньої Азії.

"Командування ворога ставить їм завдання в найближчій перспективі вийти на східні околиці Добропілля", - заявили аналітики.

У DeepState підкреслили, що до складу 132 ОМСБр переважно входили маргінали і криміналітет з окупованих районів Донецької області ще з 2014 року. Командування ж було безпосередньо з РФ.

Ситуація в Донецькій області

Раніше проєкт DeepState повідомляв, що росіяни захопили село Разине в Донецькій області. Також вони просунулися біля Відродження, Торецька, Данилівки та Красного Першого.

Крім того, окупанти просунулися в районі Зеленої Долини. Ворог не припиняє здійснювати тиск на Сили оборони України від Греківки до Торського, вишукуючи слабкі місця в обороні.

