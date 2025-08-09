Від російсько-українського кордону до своєї цілі дрони пролетіли близько 1300 км.

Безпілотники Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України вразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі до них, повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що склад знаходиться у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан.

"На відео видно, як безпілотник ЦСО "А" СБУ влучає прямісінько в будівлю логістичного хабу. Після вибуху розпочалася пожежа. До слова, відстань від російсько-українського кордону до точки ураження — близько 1300 км", - додають у спецслужбі.

Відео дня

В СБУ додають, що склади зберігання "Шахедів", якими ворог щоночі тероризує Україну, одна із законних військових цілей.

Удари по Росії

Це далеко не перша результативна атака дронів СБУ по об’єктах в РФ. Як повідомляв УНІАН, 31 липня "пташки" СБУ вразили завод радіоелектроніки у Пензі. За словами наших джерел у спецслужбі, завод виробляє автоматичні системи бойового управління для різних родів військ РФ: ППО, артилерії.

У ніч 26 липня далекобійні дрони СБУ вдарили по ставропольському радіозаводу "Сигнал", який є одним із найбільших в Росії виробників радіоелектроніки.

"Сигнал" спеціалізується на виробництві засобів радіоелектронної боротьби, а також радіолокаційної апаратури.

