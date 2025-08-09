Уперше Contraband показали 2021 року, але відтоді щодо гри не було новин.

Кооперативний екшен у відкритому світі Contraband, який розробляли розробники серії Just Cause зі студії Avalanche, відправлений у заморозку. Як заявили в студії, активне розроблення припинено, проєкт перебуває на етапі переоцінки.

Гра була вперше презентована 2021 року на E3 у вигляді короткого кінематографічного тизера і позиціонувалася як найамбітніший проєкт Avalanche.

Події мали розгортатися у вигаданій версії 1970-х років, а наголос робили на спільне проходження і масштабний відкритий світ.

Відео дня

Однак з моменту анонсу минуло понад чотири роки без будь-яких нових трейлерів або геймплейних демонстрацій. За даними Game File, розробка тривала близько п'яти років. Avalanche заявила, що поділиться планами на гру пізніше.

Раніше геймдиректор Contraband Омар Шакір називав гру найвидовищнішою і наймасштабнішою за всю історію студії, обіцяючи величезні локації і можливості для спонтанного геймплею.

