Відпочивальників закликали не торкатися португальських корабликів.

На деяких пляжах у Країні Басків на півночі Іспанії заборонили купатися. Причиною стало поширення морських симбіотичних організмів, яких називають португальськими корабликами. Вони схожі на медуз і вже вжалили десятки відпочивальників, пише Mirror.

Зазначається, що тільки 7 серпня семеро людей були вжалені португальськими корабликами. Загалом за останній тиждень постраждали 36 осіб.

У виданні поділилися, що навала португальських корабликів сталася після того, як на британському пляжі було виявлено кілька таких істот. Це викликало занепокоєння серед відпочивальників.

Цього тижня кілька людей потребували медичної допомоги після того, як їх вжалили португальські кораблики. Двох із них відправили в лікарню.

У Міністерстві охорони здоров'я Країни Басків закликали уникати купання. Відпочивальників попередили, що не варто торкатися португальських корабликів. У разі укусу рекомендується швидко звернутися до пункту надання першої допомоги і не чухати уражену ділянку шкіри, а промити її морською водою. Також рекомендується прикласти до місця укусу лід.

Наразі на пляжах у Країні Басків вжито низку заходів, починаючи від вивішування жовтого прапора з позначкою "медуза", що попереджає про їхню присутність, і закінчуючи повною забороною на купання, про яку повідомляють за допомогою червоного прапора.

Іспанські пляжі захоплює токсична водорість - що відомо

Раніше стало відомо, що на узбережжях Іспанії почала стрімко поширюватися інвазивна водорість Rugulopteryx okamurae. Вона завдає серйозної шкоди екосистемам і санітарному стану курортних зон.

Буро-зелені маси водорості заполонили пляжі Середземного моря й Атлантичного океану, перетворюючи їх на непридатні для відпочинку. Рослина, завезена з Азії, уперше була зафіксована в районі Гібралтарської протоки приблизно 10 років тому. Учені стурбовані темпами її поширення.

