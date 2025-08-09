Міські спецслужби та чергові служби заводу намагалися врятувати судно, але їм не вдалося це зробити.

Біля причалу Балтійського заводу в Санкт-Петербурзі вранці 9 серпня затонув великий російський буксир "Капітан Ушаков". За попередніми даними, було затоплено одне з відділень, що призвело до сильного крену, пише російське видання "Фонтанка".

Начальник відділу зі зв'язків із громадськістю Балтійського заводу Олександр Лебедєв повідомив журналістам, що напередодні ввечері буксир нахилився. Міські спецслужби і чергові служби заводу намагалися врятувати судно, але їм не вдалося це зробити.

"Усю ніч тривала боротьба за судно. Працівники Балтійського заводу допомагали колегам зупинити крен", - поділився Лебедєв.

Західне міжрегіональне слідче управління на транспорті слідчого комітету Росії повідомило у своєму Telegram-каналі, що буксир затонув під час робіт з його добудови. У підсумку сталося затоплення приміщення допоміжних механізмів судна.

У Середземному морі затонуло російське судно Ursa Major - що відомо

Нагадаємо, що 2024 року в Середземному морі, біля берегів Іспанії затонув російський суховантаж Ursa Major. На судні стався вибух, через що виник крен.

Цей суховантаж багато років перевозив вантажі так званого "Сирійського експреса" - маршруту постачання російських військ у Сирії. Аналітики припускали, що він призначений для евакуації російських баз у сирійському Тартусі та Хмеймімі, але OSINT-аналітик Oliver Alexander зазначив, що суховантаж прямував до Владивостока.

