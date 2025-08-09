Власники Realme 14 і 15 можуть розраховувати на три великі оновлення Android і чотири роки патчів безпеки.

Керівник відділу маркетингу продуктів Realme Френсіс Вонг повідомив гарну новину для власників телефонів компанії. На моделі серії Realme 14 і 15 тепер поширюється політика оновлень "3+4".

Зазначені смартфони гарантовано отримають три повноцінних оновлення Android та чотири роки патчів безпеки – замість колишніх двох і трьох років відповідно. Таким чином, пристрої, запущені з Android 15, будуть оновлюватися до Android 18, яка вийде в 2027 році.

Моделі, які отримають розширену підтримку:

Realme 14T;

Realme 14 Pro;

Realme 14 Pro+;

Realme 15;

Realme 15 Pro.

Надалі всі майбутні смартфони Realme "Number Pro", "Number T" і "Number" також отримають аналогічну підтримку, підтвердили в компанії.

Політика оновлень "3+4" не вражає уяву, оскільки Samsung і Google пропонує шість років оновлень Android навіть для моделей середнього класу. Apple теж оновлюють свої пристрої роками. Втім, на ринку вистачає й протилежних прикладів, коли смартфон отримує всього одне або два повноцінних оновлення Android і на цьому все.

Раніше цього року Realme представила новий флагманський смартфон за ціною "середняка". Neo 7 Turbo отримав топовий процесор MediaTek, батарею 7200 мАг і унікальний зовнішній вигляд.

На відміну від екосистеми iOS, де Apple з її айфонами – єдиний гравець, Android – це великий вибір на будь-який бюджет. Автори бенчмарка AnTuTu називали смартфони, які у 2025 році пропонують найкраще співвідношення ціни-продуктивності.

