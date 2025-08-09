Віце-президент США Джей Ді Венс та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі головуватимуть у суботу на зустрічі радників з національної безпеки України, країн Європи та США.
Про це йдеться у повідомленні британського урду за підсумками розмови прем’єр-міністра Кіра Стармера і президента України Володимира Зеленського.
Цю зустріч організовують міністр закордонних справ Британії Девід Леммі і віце-президент США Джей Ді Венс.
Стармер і Зеленський погодилися, що ця зустріч стане важливим форумом для обговорення прогресу на шляху до забезпечення справедливого і тривалого миру.
Також лідери Британії та України привітали бажання президента США Дональда Трампа припинити цю варварську війну і що "ми маємо зберігати тиск на Путіна, аби припинити його незаконну війну".
Переговори щодо припинення війни
У наступну п’ятницю, 15 серпня, на Алясці має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна.
Зеленський переконаний, що Росія прагне виторгувати собі більш зручні позиції для поновлення війни. З цієї метою Росія просуває ідею "обміну" одної української території на іншу. Видання Politico поширило інформацію, що США пропонують РФ повний контроль над Донецькою і Луганською областями в обмін на заморожування лінії фронту в Запорізькій і Херсонській областях.