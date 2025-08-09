За словами українського лідера, російська позиція досі не змінилася.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Росія прагне виторгувати собі більш зручні позиції для поновлення війни. З цієї метою Росія просуває ідею "обміну" одної української території на іншу за наслідками, які нічого не гарантують.

"Цими днями активність дипломатії надвисока. Втім не бачимо зрушень у російській позиції. Росіяни так само не хочуть припиняти вбивства, так само інвестують у війну і так само навʼязують ідею "обміну" української території на українську територію з наслідками, що не гарантують нічого, крім більш зручних позицій для росіян для поновлення війни", - наголосив Зеленський у Telegram, за підсумками розмови з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Президент України підкреслив, що "усі наші кроки мають бути такими, що наближають до реального завершення війни, а не до її реконфігурації". Глава держави відзначив, що спільні з партнерами рішення мають працювати на спільну безпеку.

Останні розмови Зеленського з європейськими лідерами

Окрім того, Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. "Лідери поділяють бачення щодо сталого миру для України та однаково оцінюють небезпеку російського плану звести миротворчий процес до обговорення неможливого", - йдеться у пресрелізі за підсумками їх розмови.

Також Зеленський і Стармер погодилися про те, що "необхідні чіткі кроки та максимум координації, максимум спільних дій із партнерами".

Президент України відзначив налаштованість Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та всіх партнерів закінчити війну.

Разом з тим, Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Україна, Франція, всі партнери готові працювати максимально продуктивно заради реального миру. Дійсно важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз. Нам усім потрібні справжнє закінчення війни та надійні основи безпеки для України й інших європейських націй", - наголосив Зеленський у Telegram.

Останні новини у контексті мирного урегулювання війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня на Алясці планується проведення зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Видання Politico з посиланням на свої джерела поширило інформацію, що США пропонують Росії повний контроль над Донецькою і Луганською областями в обмін на заморожування лінії фронту в Запорізькій і Херсонській областях.

Водночас, Зеленський відкинув ідею "обміну деякими територіями". Україна не буде дарувати свої території Путіну.

