При цьому не уточнюється, про які країни йдеться і які "провокації" вони можуть вчинити.

У Росії заявили, що деякі країни планують докласти "титанічних зусиль", щоб зірвати зустріч президента США Дональда Трампа з лідером РФ Володимиром Путіним. Про це заявив спецпредставник Росії з інвестицій Кирило Дмитрієв, пише Sky News.

"Безумовно, низка країн, зацікавлених у продовженні конфлікту, докладуть титанічних зусиль (провокації та дезінформація), щоб зірвати заплановану зустріч президента Путіна і президента Трампа", - написав він у Telegram.

Дмитрієв не уточнив, про які країни йдеться і які "провокації" вони можуть зробити.

Дмитрієв у своєму пості також процитував пост Дена Колдуелла, колишнього радника Піта Хегсета, у соціальній мережі, який також заявив про "скоординовані зусилля" зі зриву зустрічі на Алясці.

Як повідомило агентство Reuters у квітні, Колдуелла було звільнено з Пентагону і відправлено в адміністративну відпустку за "несанкціоноване розкриття інформації".

"Москва часто намагалася представити себе і США на одному боці, оскільки відносини між ними змінилися з початку другого терміну Трампа", - пише Sky News.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року, у штаті Аляска. Помічник глави Кремля Юрій Ушаков підтвердив цю інформацію.

Як пише кореспондент Sky News Айвор Беннетт, Путін погодився приїхати на територію Трампа з двох причин. Перша - це припинення його міжнародної ізоляції, а друга - можливість поділити українські території без участі Києва.

