Лідером на цю хвилину визнано Radeon RX 9060 XT, тоді як GeForce RTX 5060 Ti і RTX 5050 радять уникати всіма силами.

Автори популярного YouTube-каналу про техніку Hardware Unboxed випустили нове відео, в якому склали рейтинг відеокарт від Nvidia і AMD поточного покоління, розподіливши моделі від найкращих до найгірших.

Зараз на полицях магазинів можна знайти 12 актуальних прискорювачів Nvidia та AMD. Лідером серед них визнано Radeon RX 9060 XT з 16 ГБ пам'яті – доступна та продуктивна модель для масового сегмента. Вона чудово підходить для 1080p і 1440p-геймінгу, має солідний запас відеопам'яті, підтримку FSR 4 і не надто високу РРЦ (350 доларів).

Друге місце посіла GeForce RTX 5090 – відеокарта з максимальною продуктивністю, здатна впоратися з будь-якими завданнями, та яка не має прямих конкурентів у своєму ціновому сегменті.

Третє місце присудили GeForce RTX 5070 Ti. На цей момент вона пропонує найкраще співвідношення ціни та продуктивності серед усіх нових рішень Nvidia. Четверте місце дісталося Radeon RX 9070 XT, а замикає п'ятірку лідерів середньобюджетна GeForce RTX 5070.

Найгіршою з відеокарт, випущених у 2025 році, назвали GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ. Сама собою картка вийшла непоганою, але її потенціал "задушений" через малий обсяг VRAM. Також блогери радять усіма силами уникати купівлі Radeon RX 9060 XT 8 ГБ і GeForce RTX 5050.

Повний рейтинг має такий вигляд:

Radeon RX 9060 XT 16 ГБ. GeForce RTX 5090. GeForce RTX 5070 Ti. Radeon RX 9070 XT. GeForce RTX 5070. GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ. Radeon RX 9070. GeForce RTX 5080. GeForce RTX 5060. Radeon RX 9060 XT 8 ГБ. GeForce RTX 5050. GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ.

ЗМІ пишуть, що Nvidia готує "агресивне" зниження цін на відеокарти GeForce RTX 50 через слабкі продажі і надлишок запасів на складах. Передбачається, що ціни підуть вниз уже в серпні.

Свіже опитування Steam показало, що найпопулярнішою відеокартою серед ПК-геймерів є GeForce RTX 3060. За нею йдуть ноутбучна і десктопна RTX 4060. Із представників GeForce GTX у топ-10 тільки GTX 1650, тоді як RTX 5070 найпопулярніша модель 50-ї серії.

