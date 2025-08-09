Велаяті нагадав, що Іран завжди виступав проти створення коридору "Зангезур".

Радник Верховного лідера Ірану з міжнародних справ Алі Акбар Велаяті відреагував на ідею президента США Дональда Трампа про здачу коридору "Зангезур" в оренду на 99 років. Він заявив, що Тегеран заблокує цей прохід "з Росією або без неї", пише Entekhab.

"Хіба Південний Кавказ - це нічийна територія, щоб Трамп міг її орендувати? Кавказ - одна з найчутливіших географічних зон у світі, і цей коридор не стане "коридором Трампа", а перетвориться на могилу для його найманців", - сказав Велаяті.

За словами радника Верховного лідера Ірану, Тегеран завжди виступав проти створення коридору "Зангезур". Він підкреслив, що цей прохід змінить геополітичне становище регіону, а також спрямований на поділ Вірменії.

Велаяті назвав ідею оренди коридору іншими країнами "наївною". Він порівняв заяву Трампа з бажанням орендувати Панамський канал.

"Це неможливо і не відбудеться. Трамп завжди говорить багато гучних, але порожніх слів", - запевнив радник Верховного лідера Ірану.

Велаяті додав, що Іран перешкоджатиме загрозі безпеці Південного Кавказу навіть без підтримки з боку Росії. Він підкреслив, що вірменський народ також виступає проти цієї ідеї.

Нагадаємо, що "Зангезур" є проєктом транспортного коридору довжиною близько 40 км через територію Сюнікської області Вірменії. Цю концепцію просувають, зокрема, Азербайджан і Туреччина.

8 серпня 2025 року в Білому домі за посередництва Трампа Вірменія та Азербайджан підписали важливу мирну декларацію, в рамках якої Єреван надав Вашингтону коридору "Зангезур" на термін 99 років. Маршрут дасть змогу будувати залізниці, нафтогазові та оптоволоконні лінії.

Раніше УНІАН писав, що 8 серпня президент США Дональд Трамп провів переговори між президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Вони підписали мирну декларацію, пообіцявши поважати суверенітет і територіальну цілісність одне одного.

Трамп зазначив, що США підписує двосторонню угоду з обома країнами про розширення співпраці в галузі енергетики, торгівлі та технологій. Також він оголосив, що Вашингтон знімає обмеження на військову співпрацю з Азербайджаном.

