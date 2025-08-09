Зараз тираж RDR 2 налічує 77 мільйонів копій.

Red Dead Redemption 2 офіційно стала п'ятою найбільш продаваною грою в історії ігрової індустрії. Як поділилася Take-Two у нещодавній презентації, гра розійшлася тиражем у 77 мільйонів копій.

При цьому продажі продовжують зростати - за останній рік до загального числа додалося близько 16 мільйонів копій. За поточного темпу Red Dead Redemption 2 цілком може піднятися на третє місце серед найпопулярніших ігор в історії, подолавши позначку в 83 мільйони проданих екземплярів.

Лідирують у рейтингу Minecraft із понад 350 мільйонами копій і GTA 5 із приблизно 220 мільйонами.

Крім того, за чутками, на гру незабаром чекає оновлення з підтримкою 60 кадрів за секунду на сучасних платформах, а також реліз на Nintendo Switch 2.

Раніше ми розповідали, що чинний розробник Rockstar розповів про долю Red Dead Redemption 3. Гра є в планах на відносно найближче майбутнє, але наразі компанія повністю зосереджена на GTA 6.

Крім того, нещодавно блогер дізнався, звідки течуть річки в Red Dead Redemption 2. Rockstar вдалося зробити практично повністю реалістичну систему річок.

