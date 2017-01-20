Виконавицю хіта Lambada грабіжники живцем спалили в автомобілі

Поліція Бразилії затримала трьох осіб, яких підозрюють у пограбуванні, передає NEWSru.com. Ймовірні вбивці 63-річної артистки поміщені під варту. Їм загрожує 30 років позбавлення волі.

Одним із фігурантів кримінальної справи виявився 23-річний співробітник готелю, що належав співачці. Він прийшов на місце події і виглядав схвильованим, що викликало підозри поліцейських. Його допитали, і він зізнався у причетності до злочину - зловмисник впустив у будинок готелю своїх співучасників.

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У другій половині дня 19 січня був затриманий другий підозрюваний, якого вважають найбільш активним виконавцем злочину. Потім до рук поліції потрапив третій співучасник. В рамках розслідування знайдений ніж, використаний при нападі, і викрадений керамічний посуд.

Обгорілий труп співачки було знайдено у ніч на четвер, 19 січня, на задньому сидінні її власної машини поруч з її готелем у Ріо-де-Жанейро.

За розповідями свідків, вночі від двох до чотирьох осіб проникли в будівлю готелю, де проживала Браз. Вони поранили її ножем, а також побили палицею. Артистку заштовхали в автомобіль Honda Civic і підпалили його, а потім нападники влаштували пожежу в будівлі.

Один із співробітників готелю близько 3:40 подзвонив у службу порятунку, коли відчув запах диму і почув крики Браз про допомогу.

За версією поліції, злочинці спочатку не збиралися вбивати співачку, однак вона чинила відчайдушний опір і голосно кричала. Крім того, у автомобіля Браз виявилися неполадки у роботі двигуна. Після цього грабіжники і вирішили підпалити машину з полонянкою, щоб позбутися доказів.

Здобиччю грабіжників стали 15 тисяч реалів (майже 4,7 тисячі доларів). Також зловмисники викрали золотий диск, отриманий Браз за виконання знаменитої "Ламбади", і порцеляновий посуд.

Лоалва Браз народилася в 1953 році в Ріо-де-Жанейро і почала музичну кар'єру у віці 13 років. Її батько був керівником оркестру народних інструментів, а мати - піаністкою. Браз довго жила в Швейцарії і Франції, де стала солісткою франко-бразильської поп-групи Kaoma ("Каома"). У 1989 році колектив записав пісню "Ламбада", яка зайняла перші рядки в хіт-парадах багатьох країн. Група продала понад 25 млн платівок по всьому світу, більше 80 дисків отримали золотий та платиновий статус. "Ламбада" завоювала популярність у 116 країнах.

У 1999 році Браз покинула групу Kaoma. Вона жила в Парижі і була членом Французької академії мистецтв. Пізніше латиноамериканка повернулася на батьківщину. У Ріо Лоалва Браз займалася сольною кар'єрою і керувала невеликим готелем на узбережжі.