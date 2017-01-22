"Я визнаю право людей висловлювати свою думку" - Трамп щодо протестів проти нього

Про це він написав у своєму Twitter.

«Мирні протести є відмінною особливістю нашого демократичного суспільства. Якщо я не завжди згоден з ними, я визнаю право людей висловлювати свою думку», — написав Трамп.

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Як повідомляв УНІАН, 21 січня по всьому світу пройшли до 700 "жіночих маршів" в рамках міжнародної кампанії протесту в перший день після інавгурації президента США Дональда Трампа.