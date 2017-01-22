"Я визнаю право людей висловлювати свою думку" - Трамп щодо протестів проти нього
17:41, 22 січня 2017Світ
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Президент США Дональд Трамп заявив, що визнає право людей висловлювати свою думку через мирні акції протесту.
Дональд Трамп / REUTERS
Про це він написав у своєму Twitter.
«Мирні протести є відмінною особливістю нашого демократичного суспільства. Якщо я не завжди згоден з ними, я визнаю право людей висловлювати свою думку», — написав Трамп.
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Як повідомляв УНІАН, 21 січня по всьому світу пройшли до 700 "жіночих маршів" в рамках міжнародної кампанії протесту в перший день після інавгурації президента США Дональда Трампа.
Peaceful protests are a hallmark of our democracy. Even if I don't always agree, I recognize the rights of people to express their views.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2017
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