"Я визнаю право людей висловлювати свою думку" - Трамп щодо протестів проти нього

17:41, 22 січня 2017
Світ
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Президент США Дональд Трамп заявив, що визнає право людей висловлювати свою думку через мирні акції протесту.

Дональд Трамп / REUTERS

Про це він написав у своєму Twitter.

«Мирні протести є відмінною особливістю нашого демократичного суспільства. Якщо я не завжди згоден з ними, я визнаю право людей висловлювати свою думку», — написав Трамп.

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Як повідомляв УНІАН, 21 січня по всьому світу пройшли до 700 "жіночих маршів" в рамках міжнародної кампанії протесту в перший день після інавгурації президента США Дональда Трампа.

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Теги: #США#Трамп#протести