Трамп не захотів розголошувати зміст записки, залишеної йому Обамою

Тим не менш, розголошувати зміст послання широкій публіці він відмовився, повідомляє New York Post.

Трамп зазначив, що «це було дуже мило з його (Обами — ред.) сторони» і він дуже «вдячний».

Тим не менш, він підкреслив: «Ми не будемо повідомляти пресі, що було в цьому листі».

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Лист, що передається від президента США наступнику на посаді глави держави, є старою традицією Білого дому. Зазвичай послання залишається в ящику робочого столу Овального кабінету.