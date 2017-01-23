Трамп не захотів розголошувати зміст записки, залишеної йому Обамою
08:38, 23 січня 2017Світ
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Новий президент США Дональд Трамп ознайомився з запискою, залишеною йому в Овальному кабінеті його попередником Бараком Обамою.
Дональд Трамп / REUTERS
Тим не менш, розголошувати зміст послання широкій публіці він відмовився, повідомляє New York Post.
Трамп зазначив, що «це було дуже мило з його (Обами — ред.) сторони» і він дуже «вдячний».
Тим не менш, він підкреслив: «Ми не будемо повідомляти пресі, що було в цьому листі».
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Лист, що передається від президента США наступнику на посаді глави держави, є старою традицією Білого дому. Зазвичай послання залишається в ящику робочого столу Овального кабінету.
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