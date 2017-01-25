Трамп має намір обмежити в'їзд в США для біженців з Близького Сходу - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в Міністерстві внутрішньої безпеки і групи конгресменів, передає РБК.

Зокрема нові закони серйозно обмежать можливості для в'їзду в Сполучені Штати біженцям, а також цілому ряду осіб з діючими американськими візами з Іраку, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену.

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Під час виборчої кампанії Трамп не раз критикував міграційну політику західних країн. Зокрема він назвав «катастрофічною помилкою» рішення канцлера Німеччини Ангели Меркель пускати в країну біженців.

Крім цього Трамп виступав за обмеження міграції з сусідньої Мексики, пообіцявши побудувати стіну на кордоні з сусідньою країною і змусити Мехіко її оплатити.

Серед інших обіцянок Трампа – тюремний термін на два роки для тих, хто незаконно перетинає кордон з США.